Рождественский ужин закончился смертью мужчины Metro: в Италии мужчина подавился хлебом во время ужина и скончался

В итальянском городе Сеттимо-Торинезе 47-летний Джованни Лопес умер от удушья прямо во время праздничного ужина с родственниками, передает Metro. Трагедия произошла в канун Рождества, когда мужчина ел традиционный рождественский хлеб — панеттоне.

По информации издания, Лопес потерял сознание из-за того, что кусок панеттоне попал ему в дыхательные пути. Члены семьи попытались оказать первую помощь и вызвали скорую. Врачи прибыли на место происшествия, но, несмотря на все предпринятые усилия, спасти жизнь мужчины не удалось.

Расследование показало, что погибший задохнулся не из-за хлеба, а из-за кусочка засахаренного фрукта в его составе. Судмедэксперт подтвердил факт удушья, квалифицировав инцидент как несчастный случай.

Ранее в реабилитационном центре Свердловской области школьник скончался, подавившись во время завтрака. По предварительной информации, 12-летний мальчик ел блины, когда ему резко стало плохо. Медики, прибывшие на вызов, пытались оказать экстренную помощь, но спасти жизнь мальчика не удалось. Подросток находился в учреждении по направлению родителей для прохождения курса лечения.