Политолог обозначил условие для возобновления диалога России с Европой

Европе следует учитывать интересы России, если западные политики действительно хотят начать конструктивный диалог, заявил ОТР политолог Петр Колчин. По его мнению, дипломатические метания европейцев сложно назвать готовностью к переговорам. Он напомнил, что в РФ уже давно обозначили условия для возобновления диалога.

России нужен только здравый и равный диалог — без попыток давления и с учетом наших национальных интересов. Евросоюз пока к этому не готов. Пока озвучиваемые идеи похожи на пиар-акции с целью подтвердить свою значимость, как-то влезть в диалог по украинскому регулированию, но без какого-либо конструктива. Москва дала понять, что ей разговоры ради разговоров и повышения репутации ЕС не нужны, — высказался Колчин.

Он отметил, что переговоры требуют конструктивных и последовательных позиций у каждой из сторон. По словам политолога, президент России Владимир Путин неоднократно выражал готовность к диалогу с европейскими лидерами. Теперь РФ ожидает, когда Европа уйдет от «эмоций и пропаганды» и начнет говорить о реальных политических решениях, подытожил эксперт.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе пришло время начать переговоры с Россией. По словам главы правительства, она поддерживает позицию вице-премьера страны Маттео Сальвини и президента Франции Эммануэля Макрона по диалогу с РФ.