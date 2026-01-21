Атака США на Венесуэлу
Лучшая птица в духовке! Как замариновать мясо идеально: просто и вкусно

Идеальный маринад для птицы Идеальный маринад для птицы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Забудьте о сухом и жестком мясе, ведь правильный маринад способен превратить обычную домашнюю птицу в настоящий кулинарный шедевр. Секретом успеха поделились в нашем рецепте.

Возьмите целую тушку утки весом около 2 кг, хорошо промойте ее и обязательно оботрите бумажными полотенцами. Для приготовления маринада подготовьте глубокую миску. Влейте в нее 100 мл соевого соуса и добавьте 2 ст. л. жидкого меда. Натрите на мелкой терке 2 см корня свежего имбиря и добавьте 3 измельченных зубчика чеснока. Всыпьте 1 ч. л. молотого кориандра и 0,5 ч. л. черного перца. Выжмите сок из половины крупного апельсина прямо в миску к остальным ингредиентам. Хорошенько перемешайте смесь до однородности. Густо натрите утку полученным соусом снаружи и внутри, уделяя особое внимание складкам кожи. Положите птицу в форму для запекания, накройте пищевой пленкой и уберите в холодное место на 12 часов для глубокой пропитки. Запекайте мясо в духовке при температуре 170 градусов в течение 2 часов, периодически поливая тушку вытапливаемым жиром. За 15 минут до конца увеличьте жар до 200 градусов, чтобы добиться той самой легендарной хрустящей корочки.

  • Совет: чтобы маринад лучше проник в мясо, сделайте на грудке утки несколько неглубоких ромбовидных надрезов, стараясь не задеть само филе.

Читайте также: запеченный гусь с яблоками — классика для большого семейного обеда.

