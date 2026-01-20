Самый роскошный ужин! Сочный гусь с яблоками — рецепт, который не подведет

Запекание целого гуся часто пугает хозяек своей непредсказуемостью, но на деле процесс требует лишь терпения и пары хитростей. Эта птица станет главным украшением вашего стола и настоящим гастрономическим триумфом для всей семьи.

Для начала выберите тушку весом около 3-4 кг, обязательно удалите лишний жир в области хвоста и шеи. Тщательно промойте птицу и вытрите ее бумажными полотенцами. Возьмите обычную вилку и аккуратно наколите кожу на грудке и ножках, но не задевайте само мясо. Это нужно, чтобы лишний жир свободно вытекал во время жарки.

Смешайте в миске 2 ст. л. крупной соли, 1 ч. л. черного перца и 3 измельченных зубчика чеснока. Этой смесью натрите гуся внутри и снаружи, а затем оставьте его в холодильнике на 10 часов для маринования. Для начинки возьмите 4 крупных кислых яблока, нарежьте их дольками и смешайте с 100 г чернослива без косточек. Плотно уложите фрукты внутрь гуся и закрепите отверстие зубочистками или зашейте нитками.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Положите птицу на противень грудкой вниз и влейте туда 200 миллилитров воды. Отправьте гуся в печь на 3 часа, при этом каждые 20 минут поливайте его горячим жиром со дна противня. За 20 минут до конца приготовления смешайте 1 ст. л. меда и 1 ст. л. горчицы. Смажьте этой смесью всю поверхность тушки и увеличьте температуру до 210 градусов. Дождитесь появления глянцевой корочки и подавайте блюдо на большом подносе.

Совет: чтобы мясо получилось максимально нежным, достаньте гуся из холодильника за 1 час до начала запекания, чтобы он прогрелся до комнатной температуры.

