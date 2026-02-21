Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 06:40

Домашний гусь к Масленице: традиция, вкус и важные советы

Домашний гусь к Масленице: традиция, вкус и важные советы Домашний гусь к Масленице: традиция, вкус и важные советы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Масленица издавна считалась неделей щедрого стола. Помимо блинов, в зажиточных и крестьянских домах нередко подавали запеченного гуся или утку. Птица символизировала достаток и завершение зимы, когда хозяйство подводило итоги и делилось лучшим.

Традиция подавать гуся связана с тем, что к концу зимы птица набирала оптимальный вес, а запасы зерна подходили к расчетному завершению. В старину именно в это время проводили забой гуся или утки к масленичному столу, чтобы приготовить сочное жаркое, которое собирало за столом всю семью. Такое блюдо подчеркивало щедрость дома и готовность встретить весну.

Если у вас есть домашнее подворье, к процессу стоит подойти спокойно и ответственно. Забой гуся или утки к масленичному столу лучше планировать заранее: птицу не кормят за 10–12 часов, оставляя доступ к воде. Это необходимо для естественного очищения. Место выбирают тихое, без постороннего шума, чтобы не вызывать стресс у птицы.

Самым гуманным способом считается быстрое механическое обездвиживание с немедленным обескровливанием. Все инструменты должны быть острыми и подготовленными заранее. Действия выполняют уверенно и без промедления. После забоя тушку подвешивают для полного стекания крови, затем ошпаривают горячей водой и ощипывают, стараясь не повредить кожу.

Перед запеканием гуся выдерживают в прохладном месте 1–2 суток для созревания мяса. Классическая подача к Масленице предполагает запекание целиком с яблоками или квашеной капустой. Важно не пересушить птицу: оптимальная температура 170–180 градусов и периодическое поливание вытопившимся жиром.

Краткий совет прост: уважение к традиции и аккуратность в каждом этапе обеспечат достойный результат. Тогда масленичный стол будет не только обильным, но и осмысленным продолжением старинного обычая.

Ранее мы рассказывали, как безопасно убрать снег с крыши дома.

Читайте также
Перечисленные самые популярные схемы обмана россиян к 23 февраля
Общество
Перечисленные самые популярные схемы обмана россиян к 23 февраля
Блины на завтрак, но необычные: немецкий панкейк в духовке за 20 минут
Семья и жизнь
Блины на завтрак, но необычные: немецкий панкейк в духовке за 20 минут
Приметы 21 февраля — Захарий Серповидец: как заботиться о растениях зимой?
Семья и жизнь
Приметы 21 февраля — Захарий Серповидец: как заботиться о растениях зимой?
Самый роскошный ужин! Сочный гусь с яблоками — рецепт, который не подведет
Семья и жизнь
Самый роскошный ужин! Сочный гусь с яблоками — рецепт, который не подведет
Простой, но эффектный салат из курицы, сыра и яиц: «Тиффани» — для праздников и семейных ужинов
Общество
Простой, но эффектный салат из курицы, сыра и яиц: «Тиффани» — для праздников и семейных ужинов
праздники
Масленица
традиции
гусь
застолье
советы
своими руками
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американские хоккеисты сошлись на Олимпиаде со словаками
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 февраля: инфографика
Появились кадры с места крушения вертолета в Амурской области
Экс-премьер Украины объяснил, кто может помочь в устранении власти в Киеве
Букингемский дворец не будет мешать исключению брата короля из наследников
Более 10 россиян пострадали при ночной атаке ВСУ на одну из республик
ВСУ бегут с позиций из-за бесконечных атак: успехи ВС РФ к утру 21 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 77 БПЛА
Новые законы начнут действовать в России с 1 марта
Российского чиновника арестовали по делу о взятке в виде Lexus
«Мистика или логистика?»: экспертам из РФ мешали попасть на встречу в ООН
«Это полный крах Украины, спасайтесь»: Киев охватила паника
Экс-премьер Украины объяснил, с каким условием нужно продолжать переговоры
Сорвавшего гособоронзаказ российского бизнесмена заочно арестовали
Врач рассказала, как снизить влияние хронического стресса на организм
Аномальные адские морозы до −48: погода в РФ с 23 февраля по 1 марта
Саперы ВС России ежедневно «вычищают» минные поля у Орехова
Российские бойцы рассказали, каким мессенджером пользуются в зоне СВО
Суд рассмотрит желание экс-замминистра обороны уйти на СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 февраля
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Москва

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.