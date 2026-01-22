Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 09:54

В Москве схватили агента иностранного государства

Сотрудники ФСБ задержали в Москве агента спецслужб Молдавии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ задержали в Москве агента, прибывшего в столицу для выполнения задания спецслужб Молдавии в ущерб безопасности России, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ).

Установлено, что в декабре 2025 года гражданин России прибыл в Москву с целью выполнения задания Службы информации и безопасности Республики Молдова, направленного против безопасности Российской Федерации, при подготовке которого был задержан сотрудниками ФСБ России, — сообщили в ведомстве.

В ходе задержания у агента изъяли средства связи. В них были обнаружены переписки, подтверждающие его контакты с сотрудником иностранной спецслужбы.

В ФСБ отметили, что фигурант дает признательные показания, в настоящее время ведется следствие. В качестве меры пресечения ему избрали содержание под стражей. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее суд в Республике Коми вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов за разглашение государственной тайны. По данным ФСБ, он передал секретную информацию через мессенджер.

Молдавия
агенты
спецслужбы
задержания
Москва
ФСБ
уголовные дела
