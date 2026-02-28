Зимняя Олимпиада — 2026
Дрожжи и кефир творят чудо: готовлю молдавские плацинды — о пицце можно забыть

Фото: D-NEWS.ru
Плацинды — это больше чем просто лепешки, это часть молдавской кулинарной традиции. Нежное тесто и сочная начинка из творога с зеленью создают неповторимый домашний вкус.

Для плацинд мне понадобится: теплый кефир (250 мл), сухие дрожжи (1 ч. л.), сахар (1 ст. л.), соль (0,5 ч. л.), яйцо (1 шт.), растительное масло (3 ст. л.), мука (400 г). Для начинки: творог (250 г), яйцо (1 шт.), зелень, соль.

В теплом кефире растворяю дрожжи и сахар, оставляю на 10 минут до появления пены. Добавляю яйцо, соль, растительное масло. Постепенно ввожу просеянную муку и замешиваю мягкое, немного липнущее к рукам тесто. Оно должно быть эластичным, но не крутым. Накрываю полотенцем и ставлю в теплое место на 1–1,5 часа, пока оно не удвоится в объеме. Для начинки смешиваю творог, яйцо, мелко нарезанную зелень и соль. Подошедшее тесто обминаю и делю на 8–10 частей. Каждую часть раскатываю в круглую лепешку. В центр выкладываю творожную начинку, края теста собираю и защипываю в центре, формируя круглую лепешку. Аккуратно расплющиваю рукой, чтобы начинка распределилась. Обжариваю на сухой хорошо разогретой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Можно смазать готовые плацинды сливочным маслом. Подаю горячими.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

Проверено редакцией
