Дания не вошла в список приглашенных в совет Трампа по Газе

Президент США Дональд Трамп не пригласил Данию к участию в Совете мира по управлению и восстановлению сектора Газа, который формируется под его председательством, сообщает Politico со ссылкой на датского дипломата. По словам источника издания, Копенгаген не был включен в процесс формирования совета.

Копенгаген даже не пригласили присоединиться, — заявил собеседник Politico.

Приглашения войти в состав Совета мира по Газе были направлены ряду иностранных лидеров. В их числе оказался и президент России Владимир Путин. Трамп намерен стать председателем международного органа. В соответствии с договоренностями между движением ХАМАС и Израилем совет должен будет управлять сектором Газа.

Ранее Путин заявил о готовности направить $1 млрд (77 млрд рублей) в так называемый Совет мира. Эти средства могут быть взяты из российских активов, замороженных ранее США, отметил российский глава в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ. Российский лидер подчеркнул особые отношения Москвы с палестинским народом, что служит мотивацией для такого шага.

