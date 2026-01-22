Экс-руководитель Казанского вокзала получил 1,3 млн рублей за «крышу»

Бывший руководитель Казанского вокзала Москвы Игорь Черников обвиняется в посредничестве во взяточничестве, передает ТАСС. Речь идет о сумме в размере 1,3 млн рублей.

Черникову было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве на общую сумму в размере 1,3 млн рублей, — сказано в материалах дела.

По версии следствия, Черников получал деньги от предпринимателя, арендовавшего помещения на вокзале. Взамен он гарантировал бизнесмену «общее покровительство».

Тем временем были задержаны два заместителя министра транспорта Краснодарского края арестованы по подозрению в мошенничестве с госконтрактами. До этого у министра транспорта Алексея Переверзева прошли обыски.

До этого Верховный суд Башкирии ужесточил приговор бывшему руководителю администрации Мелеузовского района, осужденному за получение взятки. Апелляционная коллегия отменила смягчающее обстоятельство и увеличила срок заключения в колонии строгого режима на два месяца, доведя его до девяти лет и восьми месяцев.