Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 09:24

Экс-руководитель Казанского вокзала получил 1,3 млн рублей за «крышу»

Экс-главу Казанского вокзала Черникова обвинили в получении 1,3 млн рублей

Игорь Черников Игорь Черников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший руководитель Казанского вокзала Москвы Игорь Черников обвиняется в посредничестве во взяточничестве, передает ТАСС. Речь идет о сумме в размере 1,3 млн рублей.

Черникову было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве на общую сумму в размере 1,3 млн рублей, — сказано в материалах дела.

По версии следствия, Черников получал деньги от предпринимателя, арендовавшего помещения на вокзале. Взамен он гарантировал бизнесмену «общее покровительство».

Тем временем были задержаны два заместителя министра транспорта Краснодарского края арестованы по подозрению в мошенничестве с госконтрактами. До этого у министра транспорта Алексея Переверзева прошли обыски.

До этого Верховный суд Башкирии ужесточил приговор бывшему руководителю администрации Мелеузовского района, осужденному за получение взятки. Апелляционная коллегия отменила смягчающее обстоятельство и увеличила срок заключения в колонии строгого режима на два месяца, доведя его до девяти лет и восьми месяцев.

вокзалы
происшествия
уголовные дела
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Металлические» аферисты обворовали комбинат на 25 млн рублей
В Кузбассе наказали бабушку, которая посадила девятилетнего внука за руль
Российский самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП
Дания не вошла в список приглашенных в совет Трампа по Газе
Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Калгари»
Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро
Юрист раскрыл, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске
«Вызывает страх»: в ЕС забили тревогу из-за заявлений Трампа о Гренландии
Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака
Трамп решил платить жителям Гренландии за согласие присоединиться к США
Российские силовики рассказали, кого ВСУ отправляют на харьковские рубежи
В России создали специальные патроны для борьбы с дронами
Гладков показал последствия ЧП в Белгороде
Экс-руководитель Казанского вокзала получил 1,3 млн рублей за «крышу»
Семь одежек против мороза: как не замерзнуть даже в -30
Снегопады вернутся в Москву после сухих и морозных выходных
Стало известно, когда владельцу ТЦ в Новосибирске изберут меру пресечения
Врачам не удалось спасти пострадавшего в ТРЦ мужчину
Россиянам разрешат подписывать трудовые договоры прямо в МАХ
Российские солдаты ликвидировали ценного корректировщика ВСУ
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.