21 января 2026 в 19:36

На Кубани двух замминистра транспорта задержали по подозрению в хищении

Два заместителя министра транспорта Краснодарского края арестованы по подозрению в мошенничестве с госконтрактами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. До этого у министра транспорта Алексея Переверзева прошли обыски.

Два заместителя главы министерства задержаны, — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Челябинской области сотрудники ФСБ задержали заместителя гендиректора технопарка «Тракторозаводский» по подозрению в получении взятки в 23 млн рублей. По версии следствия, через посредника он уже получил 3 млн за лоббирование интересов коммерческой компании при заключении договора аренды. Против него, посредника и взяткодателя возбудили уголовные дела.

До этого Московский городской суд продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, обвиняемому во взяточничестве, еще на три месяца — до 23 апреля. Закрытое заседание прошло по ходатайству следствия, а защита заявила об обжаловании решения. Суд также рассмотрит вопрос о продлении ареста бизнесменам Александру Фомину и Сергею Бородину.

