Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 12:52

В Челябинске задержан замгендиректора технопарка за взятку в 23 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Сотрудники ФСБ России по Челябинской области задержали заместителя генерального директора технопарка «Тракторозаводский» по подозрению в получении взятки на 23 млн рублей, сообщает ТАСС. По версии следствия, чиновник успел получить через посредника 3 млн рублей от представителя коммерческой организации.

Сотрудники УФСБ реализовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которого выявлены противоправные действия заместителя генерального директора ООО «Технопарк „Тракторозаводский“, выраженные в получении взятки в особо крупном размере, — отметили в ФСБ.

На основании собранных ФСБ материалов Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) против заместителя гендиректора, по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ против посредника и по ч. 5 ст. 291 УК РФ против взяткодателя.

По данным силовиков, задержанный является одним из руководителей крупнейшей организации — собственника производственных площадей на территории Тракторозаводского района Челябинска. Должностное лицо намеревалось получить взятку в размере 23 млн рублей за лоббирование интересов коммерческой компании и содействие в заключении долгосрочного договора аренды недвижимого имущества. С июня 2024 года по март 2025 года через посредника ему удалось получить 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в доме и рабочем кабинете главы Приморско-Ахтарского района Краснодарского края Максима Бондаренко прошли обыски. Чиновник судился с пенсионеркой за слова «врет как дышит». Поводом для оперативных мероприятий стало расследование возможных нарушений при строительстве дома инвалидов в станице Новонекрасовской, бюджет которого достиг 2 млрд рублей.

взятки
задержания
СК РФ
ФСБ
Челябинская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач ответил, когда завершится всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом
В США опровергли разработку планов по захвату Гренландии
Названы испанские клубы, которые точно не пригласят Карпина
В ООН поставили точку в вопросе принадлежности Гренландии
Коммунальная авария оставила без воды несколько сотен домов в Томске
Экс-вице-мисс планеты получила тюремный срок за мошенничество
Фон дер Ляйен пообещала «подогреть» Гренландию в отместку Трампу
В Азербайджане спрогнозировали нефтяной бум
Момент обрушения крыши в ТЦ Новосибирска попал на видео
Ученые раскрыли, когда на небе можно будет увидеть уникальный парад планет
Женщину спасли из-под завалов после ЧП в Новосибирске
В Госдуме предложили разместить на бутылках с алкоголем пугающие картинки
Спасатели приступили к срочному поиску человека после ЧП в Новосибирске
В Кремле раскрыли, какую проблему обсудит Путин с правительством
Американист ответил, что грозит отказавшимся войти в Совет мира странам
В Кремле рассказали о работе над обращениями граждан с прямой линии Путина
Кремль анонсирует встречу Путина с представителями США
«Тактическая нищета»: что за тренд, как спасти зарплату
Названа дата встречи Путина с Уиткоффом
Названа предварительная причина обрушения крыши новосибирского ТЦ
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.