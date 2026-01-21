В Челябинске задержан замгендиректора технопарка за взятку в 23 млн рублей

Сотрудники ФСБ России по Челябинской области задержали заместителя генерального директора технопарка «Тракторозаводский» по подозрению в получении взятки на 23 млн рублей, сообщает ТАСС. По версии следствия, чиновник успел получить через посредника 3 млн рублей от представителя коммерческой организации.

Сотрудники УФСБ реализовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которого выявлены противоправные действия заместителя генерального директора ООО «Технопарк „Тракторозаводский“, выраженные в получении взятки в особо крупном размере, — отметили в ФСБ.

На основании собранных ФСБ материалов Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) против заместителя гендиректора, по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ против посредника и по ч. 5 ст. 291 УК РФ против взяткодателя.

По данным силовиков, задержанный является одним из руководителей крупнейшей организации — собственника производственных площадей на территории Тракторозаводского района Челябинска. Должностное лицо намеревалось получить взятку в размере 23 млн рублей за лоббирование интересов коммерческой компании и содействие в заключении долгосрочного договора аренды недвижимого имущества. С июня 2024 года по март 2025 года через посредника ему удалось получить 3 млн рублей.

