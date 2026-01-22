Гладков показал последствия ЧП в Белгороде

В Белгороде продолжаются работы по извлечению боеприпаса, обнаруженного накануне, кадрами с места событий поделился в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что на месте задействована тяжелая техника: специалисты вырыли котлован глубиной более двух метров, в котором работает экскаватор.

Из окрестных домов эвакуировали более 1700 жителей, около 50 из них остаются в пунктах временного размещения. Территория оцеплена, движение транспорта в районе проведения работ полностью перекрыто. Специалисты МЧС и взрывотехники Министерства обороны обследуют находку и готовят ее к утилизации. По официальным данным, жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская ПВО отразила воздушную атаку над Белгородом и прилегающей территорией. По предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет, но несколько объектов энергосистемы получили повреждения. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.