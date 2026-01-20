Гражданская инфраструктура пострадала под Белгородом из-за атаки ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку воздушных целей над Белгородом и Белгородским округом. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди населения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В результате обстрела получили повреждения предприятия, входящие в энергетический комплекс региона. Проводим разминирование и приступаем к аварийным работам, — уточнил он.

Пострадали объекты энергетической инфраструктуры региона, а также помещения и оборудование одного из предприятий в Белгороде. В населенных пунктах Никольское, Новая Нелидовка и поселке Дубовое от падения обломков повреждены кровли частных домов, навес и автомобиль.

Спасательные и ремонтные службы приступили к ликвидации последствий, включая разминирование и восстановительные работы. Полная информация о масштабах ущерба продолжает уточняться.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона сбила 60 украинских БПЛА в период с 16:00 до 20:00 во вторник, 20 января. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские силы сбили в Белгородской области три беспилотника, в Краснодарском крае — шесть. В Крыму ликвидировали 16 БПЛА, а над Азовским морем — 35.