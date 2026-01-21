Стало известно, как Италия относится к противостоянию с Россией Глава МИД Италии Таяни заявил, что страна не будет воевать с Россией

Италия никогда не вступит в открытый вооруженный конфликт с Россией, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни. Так он обозначил позицию Рима по вопросам безопасности и урегулирования ситуации вокруг Украины, передает газета Il Giornale.

Мы не воюем и никогда не будем воевать против России, но мир — это не просто отсутствие войны, это гарантия того, что народ может свободно принимать решения, — сказал Таяни.

Он также поддержал идею гарантий безопасности для Украины по модели пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне, но без приема страны в НАТО. По словам министра, предложенную Италией модель разделяют многие партнеры.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения с Италией находятся в самой низкой точке. Он отметил, что страна сейчас является одним из немногих государств, которые «чураются русского искусства».

До этого российское посольство в Риме раскритиковало отмену выступлений балерины Светланы Захаровой, обвинив страну в погружении в «мутные воды русофобии». Дипломаты иронично «поздравили» Италию и Флоренцию с этим «достижением».