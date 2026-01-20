Лавров оценил отношения России и Италии

Отношения России и Италии в настоящий момент находятся в самой низкой точке, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы отечественной дипломатии в 2025 году. По словам дипломата, Италия — одно из немногих государств, которые сейчас «чураются русского искусства», передает корреспондент NEWS.ru.

Что касается отношений с Италией и того, что они находятся в самой низкой точке, я подтверждаю свои слова, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что многие западные политики сейчас сожалеют из-за того, что в свое время не прислушались к речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности. Министр подчеркнул, что тогда, в 2007 году, Запад даже не отреагировал на слова российского лидера.

Также Лавров заявил, что Россия будет вести диалог со всеми партнерами на основе принципов равноправия, а не «по понятиям», как это практикуют западные страны в своих внутренних обсуждениях. Он подчеркнул, что Москва готова обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты с любыми государствами, включая заинтересованные западные страны.