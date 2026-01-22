Стало известно, откуда ВСУ могли запустить дроны на кубанский порт

ВСУ могли запустить дроны на кубанский порт в поселке Волна с подконтрольной им территории ДНР или из Харьковской области, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что беспилотники могли лететь над акваториями Черного и Азовского морей.

Предположу, что маршрут дронов пролегал через Черное и Азовское моря. Беспилотники могли быть запущены с ближайшей к России территории. Скорее всего, с еще не освобожденной части ДНР или из Харьковской области. Все рядом. Сейчас юг России, особенно Ростовская область, часто подвергается атакам. Это ВСУ от злости, реакция на все, что происходит, в том числе за пределами Украины, — сказал Дандыкин.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что портовые терминалы в поселке Волна попали под удар ВСУ. По его словам, ВСУ вторые сутки атакуют гражданские объекты и инфраструктуру на Кубани. На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

До этого стало известно, что за два часа вечером 21 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 беспилотника ВСУ. Масштабной атаке подверглись четыре южных региона России. Больше всего украинских дронов было сбито над акваторией Азовского моря.