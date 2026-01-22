Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:00

Энберт вспомнил самый памятный момент Олимпийских игр 2018 года

Энберт назвал свой прокат самым памятным моментом с Олимпийских игр 2018 года

Александр Энберт Александр Энберт Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт в интервью NEWS.ru назвал свой прокат самым памятным моментом с турнира. Он рассказал, что наслаждался моментом «осуществления мечты».

Наверное, сам прокат. До сих пор перед глазами стоит картина: едешь свою программу на олимпийском льду, а вокруг все разукрашено, олимпийские кольца. Знаете, какой-то момент осуществления мечты, и это происходит прямо сейчас. Наверное, это главное воспоминание. Ты едешь программу, которую хорошо знаешь, умеешь, все элементы тебе знакомы, и ты за них не переживаешь. Понятно, что может случиться всякое, лед скользкий. Это уже дело случая. А так — ты на олимпийском льду, и мечта, как говорится, сбывается прямо онлайн, — сказал Энберт.

Ранее он заявил NEWS.ru, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник будут претендовать на медали Олимпиады-2026. Он отметил, что спортсмены получили неплохие баллы для первого международного турнира.

До этого фигуристка Камила Валиева объявила о возвращении на соревнования. Она заявила об участии в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Валиева также поблагодарила поклонников, назвав их любовь и поддержку главным источником мотивации для возвращения.

Александр Энберт
Олимпийские игры
воспоминания
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что такое поплин: из чего состоит, чем отличается и почему это лучшее белье
В Wildberries ответили на жалобы о сбоях в работе маркетплейса
С посадившего в поле самолет пилота потребовали 118 млн рублей
Прокуратура проконтролирует поиски матери и трех детей, пропавших в Иркутске
Россиянин получил срок за кадры городских пейзажей
Юрист объяснил интерес США к царским долгам Российской империи
Дмитриев раскрыл тактику сторонников конфликта на Украине
Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США
Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру
Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России
Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период
«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию
Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии
Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности
«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках
Выбросившего дочь с четвертого этажа уфимца признали невменяемым
106-летний житель США назвал свой секрет долголетия
«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане
Школьница нашла в коробке шоколад вместо выигранного в автомате iPhone
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.