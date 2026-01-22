Энберт вспомнил самый памятный момент Олимпийских игр 2018 года

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Александр Энберт в интервью NEWS.ru назвал свой прокат самым памятным моментом с турнира. Он рассказал, что наслаждался моментом «осуществления мечты».

Наверное, сам прокат. До сих пор перед глазами стоит картина: едешь свою программу на олимпийском льду, а вокруг все разукрашено, олимпийские кольца. Знаете, какой-то момент осуществления мечты, и это происходит прямо сейчас. Наверное, это главное воспоминание. Ты едешь программу, которую хорошо знаешь, умеешь, все элементы тебе знакомы, и ты за них не переживаешь. Понятно, что может случиться всякое, лед скользкий. Это уже дело случая. А так — ты на олимпийском льду, и мечта, как говорится, сбывается прямо онлайн, — сказал Энберт.

Ранее он заявил NEWS.ru, что российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник будут претендовать на медали Олимпиады-2026. Он отметил, что спортсмены получили неплохие баллы для первого международного турнира.

До этого фигуристка Камила Валиева объявила о возвращении на соревнования. Она заявила об участии в Кубке Первого канала и чемпионате России по прыжкам. Валиева также поблагодарила поклонников, назвав их любовь и поддержку главным источником мотивации для возвращения.