20 января 2026 в 13:32

«Не верите своему счастью?»: Захарова пошутила над журналистом из США

Захарова на пресс-конференции Лаврова пошутила над журналистом телеканала CNN

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над журналистом американского телеканала CNN, которому дали возможность задать вопрос министру иностранных дел Сергею Лаврову на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году. Дипломат обратила внимание на очевидное замешательство корреспондента, передает NEWS.ru.

Захарова, заметив множество вопросов о США, решила дать слово представителю CNN. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, с иронией поинтересовался у корреспондента, разрешили ли ему вообще прийти на мероприятие.

Вот, второй ряд. Вы не верите своему счастью? Пожалуйста, задавайте вопрос, — сказала Захарова.

Ранее Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета. По словам главы МИД РФ, в этом США отличаются от европейских стран.

Что касается разногласий вокруг Гренландии, по словам министра, в них просматриваются проблемы, унаследованные от колониальной эпохи. Таким образом Лавров прокомментировал текущие дискуссии о статусе и будущем крупнейшего острова мира.

