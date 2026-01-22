Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
«Металлические» аферисты обворовали комбинат на 25 млн рублей

ФСБ раскрыла хищение металла на Челябинском комбинате на 25 млн рублей

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
В Челябинской области задержаны четверо человек, которые входили в межрегиональную преступную группу, специализировавшуюся на хищении имущества государственного предприятия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России. Двое из них — работники АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), остальные — представители коммерческих фирм.

Часть сплавов, предназначенных для поставки конечному потребителю в целях исполнения государственного заказа по производству спецсталей, отгружалась в процессе перевозки и заменялась на металлические продукты низшего качества, — пояснили в ведомстве.

Представители коммерческих организаций в свою очередь предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию. Похищенный металл сбывался на теневом рынке. Ущерб только по одному из выявленных эпизодов превышает 25 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Ранее бывшего руководителя Казанского вокзала Москвы Игоря Черникова обвинили в посредничестве во взяточничестве. Речь идет о сумме в размере 1,3 млн рублей.

