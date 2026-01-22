«Металлические» аферисты обворовали комбинат на 25 млн рублей ФСБ раскрыла хищение металла на Челябинском комбинате на 25 млн рублей

В Челябинской области задержаны четверо человек, которые входили в межрегиональную преступную группу, специализировавшуюся на хищении имущества государственного предприятия, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России. Двое из них — работники АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), остальные — представители коммерческих фирм.

Часть сплавов, предназначенных для поставки конечному потребителю в целях исполнения государственного заказа по производству спецсталей, отгружалась в процессе перевозки и заменялась на металлические продукты низшего качества, — пояснили в ведомстве.

Представители коммерческих организаций в свою очередь предоставляли фиктивную исполнительную и сопроводительную документацию. Похищенный металл сбывался на теневом рынке. Ущерб только по одному из выявленных эпизодов превышает 25 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

