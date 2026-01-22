Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 09:45

Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро

Свиные ребрышки: лучший маринад Свиные ребрышки: лучший маринад Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свиные ребрышки в духовке могут стать вашим коронным блюдом, если знать один маленький секрет правильного соуса. Этот маринад делает мясо настолько нежным, что оно само сползает с косточки!

Возьмите 1,5 кг свиных ребрышек и хорошо промойте их под проточной водой. Обязательно снимите плотную белую пленку с внутренней стороны костей, так маринад пропитает волокна насквозь. Для соуса смешайте в глубокой чаше 4 ст. л. классического соевого соуса и 2 ст. л. жидкого меда. Добавьте к ним 1 ст. л. острой горчицы и 3 ст. л. томатного кетчупа. Всыпьте 1 ч. л. сушеного чеснока, 1 ч. л. копченой паприки и щепотку соли.

Тщательно натрите этой смесью каждое ребрышко со всех сторон. Положите мясо в форму для запекания и накройте ее плотной фольгой, это сохранит всю сочность внутри. Оставьте ребрышки мариноваться в прохладном месте минимум на 1 час, а лучше на все 4 часа.

Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте туда мясо ровно на 1,5 часа. За 15 минут до готовности снимите фольгу и включите режим конвекции, тогда соус превратится в аппетитную липкую глазурь. Подавайте блюдо горячим, просто посыпьте его сверху кунжутом или свежей зеленью.

  • Совет: чтобы мясо получилось еще нежнее, попробуйте добавить в маринад 2 ст. л. натурального яблочного сока или каплю яблочного уксуса.

