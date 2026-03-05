Зимняя Олимпиада — 2026
Только сварить яйца: безумно вкусный завтрак из лаваша за 10 минут. Рулетики, которые покорят всю семью

Фото: D-NEWS.ru
Иногда на приготовление завтрака совсем нет времени, но хочется чего-то горячего и вкусного. В такие моменты выручают рулетики из лаваша. Готовятся они буквально за 10 минут, а получаются просто великолепными: внутри нежная сочная начинка, а снаружи — хрустящая золотистая корочка. Такой завтрак быстро исчезает со стола, потому что нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления понадобится: лаваш, яйца 4 шт., сыр 100 г, варёно-копчёная колбаса 100 г, зелёный лук, укроп, сметана 3–4 ст. ложки, немного растительного масла для жарки.

Яйца заранее отварите и остудите. Натрите их на крупной тёрке. Сыр также натрите, зелёный лук и укроп мелко нарежьте. Колбасу можно натереть на тёрке или нарезать мелкими кубиками. Соедините в миске яйца, сыр, колбасу и зелень. Добавьте сметану и хорошо перемешайте — начинка должна получиться мягкой и сочной. Лаваш разрежьте на небольшие прямоугольники. На каждый кусочек выложите немного начинки, равномерно распределите, оставляя небольшой край. Затем сверните плотные рулетики. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте рулетики со всех сторон до румяной корочки.

Ранее мы делились простым рецептом для поста. Картошка + банка лечо — обычные продукты, а вкус на миллион.

Проверено редакцией
