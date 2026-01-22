В Кузбассе наказали бабушку, которая посадила девятилетнего внука за руль В Новокузнецке оштрафовали пенсионерку, которая посадила внука за руль

В Новокузнецке оштрафовали на 30 тыс. рублей пенсионерку, которая посадила девятилетнего внука за руль, сообщает «МВД-Медиа». По данным пресс-службы ведомства, очень медленно движущуюся машину Hyundai Creta заметили на заснеженной улице Литовской во время патрулирования.

Инспекторы ДПС, не увидев никого за рулем, предположили, что водитель мог пересесть на пассажирское сиденье. Когда они приблизились к транспортному средству, дверь с водительского места открыл маленький мальчик, а с пассажирской стороны к сотрудникам полиции вышла его бабушка. Выяснилось, что юному шоферу всего девять лет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мать посадила за руль своего кроссовера малолетнего сына, который едва не задавил женщину с коляской. По информации источников, инцидент произошел на улице Круговой около жилого комплекса «Цветы». На появившихся в Сети кадрах видно, что автомобиль протаранил шлагбаум и едва не наехал на женщину с коляской, которая гуляла неподалеку. По словам очевидцев, во время происшествия несовершеннолетний «водитель» разбил себе нос.