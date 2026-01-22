Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 09:49

В Кузбассе наказали бабушку, которая посадила девятилетнего внука за руль

В Новокузнецке оштрафовали пенсионерку, которая посадила внука за руль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Новокузнецке оштрафовали на 30 тыс. рублей пенсионерку, которая посадила девятилетнего внука за руль, сообщает «МВД-Медиа». По данным пресс-службы ведомства, очень медленно движущуюся машину Hyundai Creta заметили на заснеженной улице Литовской во время патрулирования.

Инспекторы ДПС, не увидев никого за рулем, предположили, что водитель мог пересесть на пассажирское сиденье. Когда они приблизились к транспортному средству, дверь с водительского места открыл маленький мальчик, а с пассажирской стороны к сотрудникам полиции вышла его бабушка. Выяснилось, что юному шоферу всего девять лет, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре мать посадила за руль своего кроссовера малолетнего сына, который едва не задавил женщину с коляской. По информации источников, инцидент произошел на улице Круговой около жилого комплекса «Цветы». На появившихся в Сети кадрах видно, что автомобиль протаранил шлагбаум и едва не наехал на женщину с коляской, которая гуляла неподалеку. По словам очевидцев, во время происшествия несовершеннолетний «водитель» разбил себе нос.

Россия
Кузбасс
Новокузнецк
штрафы
пенсионерки
внуки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура проконтролирует поиски матери и трех детей, пропавших в Иркутске
Россиянин получил срок за кадры городских пейзажей
Юрист объяснил интерес США к царским долгам Российской империи
Дмитриев раскрыл тактику сторонников конфликта на Украине
Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США
Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру
Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России
Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период
«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию
Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии
Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности
«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках
Выбросившего с четвертого этажа дочь уфимца признали невменяемым
106-летний житель США назвал свой секрет долголетия
«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане
Школьница выиграла iPhone в автомате, но нашла в коробке совсем не смартфон
Генерал нашел причину новых серьезных повреждений на Чернобыльской АЭС
СК взялся за жалобы учеников Балашова на некачественное питание в школах
Стало известно, из-за чего мог обезуметь напавший на уборщицу лицеист
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.