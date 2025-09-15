Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:45

Ребенок за рулем кроссовера едва не задавил женщину с коляской

В Краснодаре мать посадила ребенка за руль своего автомобиля и устроила ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мать посадила за руль своего кроссовера малолетнего сына, который едва не задавил женщину с коляской в Краснодаре, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, инцидент произошел на улице Круговой около жилого комплекса «Цветы».

На появившихся в Сети кадрах видно, что автомобиль протаранил шлагбаум и едва не наехал на женщину с коляской, которая гуляла неподалеку. По словам очевидцев, во время происшествия несовершеннолетний «водитель» разбил себе нос.

Вернувшись на пустырь, с которого начались «уроки вождения», краснодарка снова посадила сына на колени, выехала на дорогу и скрылась. Полиция начала проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента, подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве перевернулась машина скорой помощи, в результате чего пострадали три человека: фельдшер, пациент и водитель. По предварительным данным, авария произошла из-за экстренного торможения — автомобиль могли подрезать. На место ЧП направили вертолет санавиации.

Краснодар
происшествия
ДТП
дети
