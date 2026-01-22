Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака

Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для энергичного начала дня, когда каждая минута на счету.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые картофельные корзинки с нежной, тающей серединкой, в которых уютно покоится сочное яйцо и ароматные кусочки ветчины.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупные картофелины, 2 яйца, 50 г ветчины или вареной колбасы, соль, черный перец, растительное масло для жарки, зелень для подачи. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишний сок. Сковороду разогрейте с маслом. Выкладывайте картофельную массу порциями, формируя лопаткой небольшие гнезда с углублением в центре. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты до появления корочки. Ветчину мелко нарежьте. В каждое картофельное углубление разбейте по яйцу, стараясь не повредить желток. Сверху посыпьте ветчиной, посолите и поперчите. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне 5–7 минут, пока белок не схватится, а желток останется слегка жидким. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью. Идеально сочетается со свежими овощами или ломтиком тоста.

