Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 09:35

Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для энергичного начала дня, когда каждая минута на счету.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые картофельные корзинки с нежной, тающей серединкой, в которых уютно покоится сочное яйцо и ароматные кусочки ветчины.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупные картофелины, 2 яйца, 50 г ветчины или вареной колбасы, соль, черный перец, растительное масло для жарки, зелень для подачи. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Хорошо отожмите лишний сок. Сковороду разогрейте с маслом. Выкладывайте картофельную массу порциями, формируя лопаткой небольшие гнезда с углублением в центре. Обжаривайте на среднем огне 3–4 минуты до появления корочки. Ветчину мелко нарежьте. В каждое картофельное углубление разбейте по яйцу, стараясь не повредить желток. Сверху посыпьте ветчиной, посолите и поперчите. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне 5–7 минут, пока белок не схватится, а желток останется слегка жидким. Подавайте горячими, посыпав свежей зеленью. Идеально сочетается со свежими овощами или ломтиком тоста.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Читайте также
Турецкий завтрак — яйцо в греческом йогурте: попробовав раз, невозможно остановиться его готовить
Общество
Турецкий завтрак — яйцо в греческом йогурте: попробовав раз, невозможно остановиться его готовить
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Общество
«Сметанная лакомка» с картошкой и куриной грудкой: горячее, которое станет вашим коронным блюдом
Беру картошку, курицу и головку чеснока — запеканка в сметанном соусе. Вкусный ужин за 45 минут
Общество
Беру картошку, курицу и головку чеснока — запеканка в сметанном соусе. Вкусный ужин за 45 минут
Жареная картошка — прошлый век. Выпекаю гнезда из тертой картошки с лососем и сливочным сыром. И ужин, и перекус в одной порции
Общество
Жареная картошка — прошлый век. Выпекаю гнезда из тертой картошки с лососем и сливочным сыром. И ужин, и перекус в одной порции
6 яиц, и мяса не надо — яичные котлеты за 15 минут: невероятно вкусно, просто и бюджетно
Общество
6 яиц, и мяса не надо — яичные котлеты за 15 минут: невероятно вкусно, просто и бюджетно
рецепты
картофель
яйца
завтраки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве схватили агента иностранного государства
«Металлические» аферисты обворовали комбинат на 25 млн рублей
В Кузбассе наказали бабушку, которая посадила девятилетнего внука за руль
Российский самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП
Дания не вошла в список приглашенных в совет Трампа по Газе
Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Калгари»
Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро
Юрист раскрыл, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске
«Вызывает страх»: в ЕС забили тревогу из-за заявлений Трампа о Гренландии
Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака
Трамп решил платить жителям Гренландии за согласие присоединиться к США
Российские силовики рассказали, кого ВСУ отправляют на харьковские рубежи
В России создали специальные патроны для борьбы с дронами
Гладков показал последствия ЧП в Белгороде
Экс-руководитель Казанского вокзала получил 1,3 млн рублей за «крышу»
Семь одежек против мороза: как не замерзнуть даже в -30
Снегопады вернутся в Москву после сухих и морозных выходных
Стало известно, когда владельцу ТЦ в Новосибирске изберут меру пресечения
Врачам не удалось спасти пострадавшего в ТРЦ мужчину
Россиянам разрешат подписывать трудовые договоры прямо в МАХ
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.