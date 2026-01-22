Сын Трампа спас женщину

В лондонском суде рассматривается дело о нападении на женщину, жизнь которой, по ее собственным словам, спас младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон Трамп, сообщает газета Metro. Инцидент произошел 18 января 2025 года, когда сын американского политика случайно стал свидетелем насилия.

Женщина рассказала в лондонском суде, что ее жизнь спас Бэррон Трамп, когда стал свидетелем нападения бывшего парня на нее, — утверждает газета.

Согласно материалам дела, пострадавшая совершила видеозвонок Бэррону в тот момент, когда ее сожитель, гражданин России Максим Румянцев, якобы начал бить ее. Увидев происходящее на экране, Трамп немедленно среагировал на ситуацию. Он оперативно связался со службой спасения по номеру 999 и запросил помощь для знакомой.

Благодаря своевременному звонку полиция и медики прибыли на место происшествия вовремя. В настоящее время суд Лондона изучает обстоятельства дела и показания потерпевшей.

