Выбросить бананы? Нет! Простой рецепт идеального хлеба

21 января 2026 в 13:20

Переспелые бананы, почерневшие снаружи и очень мягкие внутри, — это идеальная основа для нежного бананового хлеба. Разомните три таких банана вилкой в однородное пюре. К нему добавьте 100 граммов растопленного и немного остывшего сливочного масла, 100 граммов меда или коричневого сахара и два яйца. Тщательно перемешайте венчиком до гладкости. Отдельно смешайте 200 граммов муки, чайную ложку разрыхлителя, половину чайной ложки соды и щепотку соли. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, аккуратно помешивая лопаткой. Для аромата добавьте 1 ч. л. ванильного экстракта и горсть темного шоколада. Массу перелейте в форму, смазанную маслом, и выпекайте в духовке на 180 градусов примерно 50–60 минут. Дайте хлебу полностью остыть в форме.

  • Полезный совет: чтобы хлеб получился в меру влажным и долго не черствел, добавьте в тесто столовую ложку сметаны или греческого йогурта. Это также смягчит сладость.

  • Интересный факт: бананы с темной кожурой содержат максимальное количество антиоксиданта TNF, который, как показывают некоторые исследования, укрепляет иммунитет.

