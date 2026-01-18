Атака США на Венесуэлу
Как запечь форель, чтобы все были в восторге: простой пошаговый рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Забудьте о простой запеченной рыбе. Этот рецепт — ваш секрет для оваций. Возьмите два стейка форели с кожей. Смешайте столовую ложку жидкого меда, две столовые ложки соуса наршараб (гранатовый), щепотку паприки и соль. Натрите рыбу этим маринадом и оставьте на 15 минут.

Разогрейте духовку до 200 °C. На раскаленной сковороде с оливковым маслом обжарьте стейки кожей вниз 2 минуты до хруста. Переложите на противень кожей вверх. Отправьте в духовку на 8–10 минут, пока рыба почти готова.

Добавьте изюминку: горсть кедровых орешков и зерна половины граната. Поставьте еще на 3 минуты. Орехи подрумянятся, гранат пустит сок. Подавайте немедленно, полив образовавшимся соком. Сочная рыба в карамельной корочке — вот что заставит всех просить добавки.

