Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 декабря 2025 в 07:45

Лоза поделился детскими воспоминаниями о Новом годе

Певец Лоза заявил, что в детстве никогда не верил в Деда Мороза

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Композитор и исполнитель Юрий Лоза признался, что в детстве никогда не верил в Деда Мороза. В беседе с NEWS.ru артист назвал инвалидность отца той причиной, по которой он не устраивал костюмированное представление для сына.

Я никогда [не верил в детстве в Деда Мороза]. Мои родители не играли в эти игры. Папа никогда не наряжался Дедом Морозом. У меня так случилось. Просто отец был без ноги, и я бы сразу узнал его. Ему трудно было прикинуться Дедом Морозом. Поэтому как-то так случилось, что в нашей семье в эту игру мы не играли, — пояснил Лоза.

Ранее Дед Мороз призвал людей загадать общее желание о мире на планете. Он отметил, что считает счастье детей и окончание войн своей самой заветной мечтой.

Детский психолог Дарья Дугенцова ранее заявила, что миф о приходе Деда Мороза не подрывает доверие ребенка, а помогает развивать фантазию. По ее словам, дети дошкольного возраста живут сразу в двух мирах — реальном и воображаемом, а начинают видеть разницу между ними только в возрасте около восьми лет. Эксперт добавила, что сказку нельзя разоблачать резко.

Юрий Лоза
Дед Мороз
певцы
знаменитости
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощное наводнение произошло в американском штате
Смерть Винса Зампелла попала на видео
Петербург потеснили из топ-3 лидеров строительства жилья в России
Появились подробности гибели пятимесячного мальчика в Норильске
Известная российская теннисистка родила от испанского певца
Россиян внезапно атаковали «елочные» клещи
Минцифры может включить новый вид ресурсов в «белый список»
Три российских аэропорта возобновили работу
Казанский назвал трех лучших спортсменов 2025 года
Стало известно, почему суд снова может поддержать Долину
В Турции рассказали, ради чего ЕС может пожертвовать Украиной
Москва пережила самую холодную ночь
Согревающий напиток за 15 минут: рецепт редкого ликера из клюквы
Россиянин бросил сына на винты катера
Во Франции поддержали Вэнса после слов о прекращении финансирования Киева
В Японии прогремел взрыв химикатов
В Совфеде рассказали о льготах, которые положены пенсионерам
Россиянам рассказали, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ
Экспресс-десерт на новогодний стол: готовим красивую слоеную елочку
В грузинском городе дотла сгорела главная новогодняя елка
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.