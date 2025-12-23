Лоза поделился детскими воспоминаниями о Новом годе Певец Лоза заявил, что в детстве никогда не верил в Деда Мороза

Композитор и исполнитель Юрий Лоза признался, что в детстве никогда не верил в Деда Мороза. В беседе с NEWS.ru артист назвал инвалидность отца той причиной, по которой он не устраивал костюмированное представление для сына.

Я никогда [не верил в детстве в Деда Мороза]. Мои родители не играли в эти игры. Папа никогда не наряжался Дедом Морозом. У меня так случилось. Просто отец был без ноги, и я бы сразу узнал его. Ему трудно было прикинуться Дедом Морозом. Поэтому как-то так случилось, что в нашей семье в эту игру мы не играли, — пояснил Лоза.

Ранее Дед Мороз призвал людей загадать общее желание о мире на планете. Он отметил, что считает счастье детей и окончание войн своей самой заветной мечтой.

Детский психолог Дарья Дугенцова ранее заявила, что миф о приходе Деда Мороза не подрывает доверие ребенка, а помогает развивать фантазию. По ее словам, дети дошкольного возраста живут сразу в двух мирах — реальном и воображаемом, а начинают видеть разницу между ними только в возрасте около восьми лет. Эксперт добавила, что сказку нельзя разоблачать резко.