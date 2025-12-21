Новый год-2026
Картофельные лепешки с моцареллой: готовим хичины по-быстрому всего из 5 ингредиентов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Идеальный ужин для тех, кто любит сытно и просто! Эти лепешки объединяют в себе сытность картофеля и нежность тянущегося сыра, а готовятся без лишних хлопот. Подавайте их со сметаной, овощами или зеленью — будет вкусно в любом случае.

5 картофелин отвариваю до готовности и разминаю в пюре без комочков. В остывшее пюре добавляю 1 яйцо, 200 г натертой моцареллы, рубленую зелень по вкусу, соль и постепенно ввожу 200 г муки. Замешиваю однородное, мягкое тесто. Разделяю тесто на части, из каждой раскатываю лепешку толщиной около 1 см. Обжариваю лепешки на сухой хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого цвета. Готовые горячие хичины смазываю топленым маслом для аромата и подаю.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

