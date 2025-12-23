Строительный эксперт назвал неочевидную ошибку при выравнивании стен

Стремление некоторых мастеров добиться идеально гладкой поверхности стен в квартире только с помощью штукатурки приводит к лишним затратам, заявил NEWS.ru строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, современные технологические стандарты допускают перепад в два миллиметра на два метра.

Выравнивание стен — область, где много лишних действий. Некоторые мастера до сих пор выводят штукатурку «в ноль», почти до идеала, с минимальным допуском, а потом покрывают всю площадь стен слоем шпаклевки. Это двойная работа и двойные расходы. Грамотная современная технология выглядит иначе: стены сначала штукатурят по маякам, допуская перепад в пару миллиметров на два метра длины. Этого более чем достаточно. Затем на эту ровную, но слегка шероховатую поверхность наносится слой стартовой, более крупнозернистой шпаклевки, которая и сглаживает эти миллиметры, а следом — финишный слой под покраску или обои. Штукатурить же до состояния зеркала — это архаичный и экономически невыгодный подход, — пояснил Васильев.

