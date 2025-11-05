Россиянам назвали скрытые расходы при покупке квартиры

Покупка квартиры может потребовать от россиян значительных дополнительных вложений в ремонт и обустройство, заявил NEWS.ru предприниматель и эксперт в сфере индивидуального жилищного строительства, основатель компании RUDOM Константин Пулькин. По его словам, помимо самой стоимости жилья, покупатель сталкивается с целым рядом скрытых расходов, которые многократно увеличивают общие затраты.

Квартира — не просто жилье, но и масса дополнительных затрат. Ремонт после ее сдачи, особенно в новостройке, может обойтись в 25–30 тысяч рублей за квадратный метр. Мебель, встроенная кухня и техника — это еще десятки или даже сотни тысяч рублей. В новостройках часто отсутствуют свободные места для авто, поэтому за парковочное место придется выложить миллионы рублей. Также сюда добавим эксплуатационные расходы, такие как ЖКХ и обслуживание общего имущества, — пояснил Пулькин.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что владельцы нескольких соседних квартир могут законно объединить их в одно жилое пространство. По его словам, эта процедура в соответствии с законодательством считается перепланировкой и требует обязательного согласования.