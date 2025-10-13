Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 03:20

Россиянам раскрыли, можно ли объединить соседние квартиры в одну

Эксперт по ЖКХ Бондарь: соседние квартиры можно объединить в одну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собственники нескольких смежных квартир имеют законное право объединить их в одно жилое помещение, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, данная процедура рассматривается законодательством как перепланировка и требует обязательного согласования.

Когда вы становитесь собственником нескольких соседних квартир, у вас появляется право их объединить. Эта возможность прямо указана в статье 40 Жилищного кодекса РФ. Она говорит, что владелец, приобретая смежное помещение, может соединить его со своим. Причем закон не указывает, сколько именно квартир можно соединять — две, три или больше. Главное, чтобы они все были в вашей собственности. Такое объединение по своей сути является перепланировкой. Это означает, что просто так сделать проем в стене нельзя. Сначала потребуется получить согласование, как это описано в статьях 25 и 26 Жилищного кодекса, — пояснил Бондарь.

Он добавил, что для этого потребуется разработать проектную документацию и получить положительное техническое заключение от авторизованной организации. По словам эксперта, существуют разные способы объединить несколько квартир, например, установить лестницу или присоединить часть общего коридора.

Для того чтобы получить согласование на объединение квартир, придется подготовить проект и техническое заключение о безопасности таких работ. Проект должен быть разработан организацией, у которой есть на это соответствующее разрешение. Есть разные способы соединения. Например, можно сделать проем в стене между квартирами. Или установить лестницу, если они расположены друг над другом. Иногда есть вариант присоединить часть общего коридора, но для этого может потребоваться согласие всех собственников в доме, поскольку коридор — это общее имущество, — резюмировал Бондарь.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев заявил, что избыточная индивидуализация при ремонте может значительно снизить стоимость квартиры при ее продаже. По его словам, нестандартные дизайнерские решения и перепланировки без документального оформления часто отпугивают потенциальных покупателей, предпочитающих нейтральные интерьеры.

