Раскрыты ошибки в ремонте, которые удешевят цену квартиры при продаже Бизнесмен Васильев: ремонт под себя удешевит цену квартиры при продаже

Избыточная индивидуализация при ремонте может значительно снизить стоимость квартиры при ее продаже, заявил NEWS.ru строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев. По его словам, нестандартные дизайнерские решения и перепланировки без документального оформления часто отпугивают потенциальных покупателей, предпочитающих нейтральные интерьеры.

Избыточная индивидуализация — один из самых частых просчетов при ремонте, который сильно бьет по цене квартиры при перепродаже. Когда собственник делает ремонт под себя, не думая о том, что вкусы у людей разные, это нередко превращается в проблему для будущего покупателя. Розовые стены, глянцевая плитка с узорами, ярко-красный натяжной потолок или нестандартные перепланировки, не зафиксированные документально, могут стать и эстетическим раздражителем, и формальным препятствием к быстрой продаже, — пояснил Васильев.

Он отметил, что на стоимости жилья негативно сказывается экономия на инженерных коммуникациях и отделочных материалах. По его словам, старые трубы, алюминиевая проводка и некачественный ламинат создают у покупателей впечатление скрытых проблем, что неизбежно ведет к торгам. Кроме того, он добавил, что плохо продуманное освещение и неаккуратная отделка визуально уменьшают ценность квартиры.

Еще одна ошибка собственников при ремонте, которая удешевит цену квартиры — чрезмерная экономия на инженерных системах. Старые трубы под новым кафелем, проводка с алюминием, оставшаяся с советских времен или отсутствие нормальной шумоизоляции между этажами и комнатами снижают ценность даже при внешне приличном виде квартиры. Еще одна распространенная ошибка — это использование дешевых отделочных материалов, которые быстро теряют внешний вид. Ламинат с микроскопическим слоем покрытия, двери из прессованной бумаги, плитка, которую легко отколоть даже шваброй — все это удешевляет квартиру визуально и усиливает ощущение временности, — резюмировал Васильев.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов заявил, что технического приемщика квартир следует выбирать исходя из рекомендаций. По его словам, приемка объекта должна завершаться заключением документа с фотофиксацией недочетов чистовой отделки. Он посоветовал выбирать региональных специалистов, а не приезжих по объявлениям с полуанонимных сайтов.