23 декабря 2025 в 07:22

Появилось видео с пожаром в Буденновске после атаки БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Сети появилось видео с пожаром в Буденновске после атаки беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Буденновск ЧП». На коротком ролике запечатлено красное зарево над городом и виднеющийся вдали столб дыма. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Очевидцы сообщали о серии взрывов, которые слышались в Буденновске, пишет канал. По их словам, в течение 15 минут прозвучало несколько ударов.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что пожар вспыхнул на территории промзоны после того, как украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске. В городе работают системы ПВО. По его информации, пострадавших нет, а жилые дома и инфраструктура не получили повреждений. На месте возгорания работают экстренные службы.

Ранее Telegram-канал SHOT писал о многочисленных взрывах и пожаре в Буденновске. По сообщениям канала, российская ПВО отражала атаку беспилотников ВСУ, всего в небе прозвучало не менее 10 мощных хлопков. Минобороны России эти сведения не комментировало.

Россия
Ставропольский край
Буденновск
атаки ВСУ
пожары
