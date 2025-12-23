Россиянам рассказали, как отличить гонконгский грипп от ОРВИ Медик Вахрушева: гонконгский грипп от ОРВИ отличает высокая температура и ломота

Отличительными симптомами гонконгского гриппа являются высокая температура, интоксикация, ломота в мышцах, сухой кашель и слабость, рассказала ТАСС директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева. По ее словам, болезненное состояние может длиться примерно неделю.

Это заболевание, которое развивается внезапно с острого повышения температуры до высоких цифр, выше 38 градусов. Также более выраженная, чем при других респираторных вирусных инфекциях, интоксикация, то есть это плохое самочувствие, ломота в мышцах, слабость. Кроме того, может появиться сухой кашель, — отметила она.

Ранее инфекционист Вера Василькова сообщила, что гонконгский грипп опасен своими осложнениями, так же как и любой другой штамм. По ее словам, наибольшую опасность он представляет для детей в возрасте до трех лет. Наиболее серьезные последствия могут возникнуть именно у младенцев, уточнила она.

Тем временем в российском офисе Всемирной организации здравоохранения сообщили, что гонконгский грипп является преобладающим штаммом гриппа типа A в России. Также там отметили, что этот вирус широко распространен в Европе, где на его долю приходится 80–90% зафиксированных случаев болезни.