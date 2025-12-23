ВСУ ночью атаковали восемь районов Ростовской области

Атака беспилотников отражена в восьми районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал.

Как он уточнил, ночью атаку БПЛА отразили в Усть-Донецком, Константиновском, Чертковском, Октябрьском сельском, Аксайском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Дубовском районах. При этом в хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками БПЛА поврежден забор в частном подворье. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом, пожар удалось ликвидировать.

По данным Министерства обороны России, с вечера 21 декабря по утро 22 декабря дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачен и уничтожен 41 беспилотник. С 23:30 до 07:00 мск три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края и один — над Брянской областью. Еще два дрона уничтожили над акваторией Черного моря.

До этого военкор Юрий Котенок обратил внимание, что Вооруженные силы Украины временно приостановили атаки на российские регионы. По его мнению, это может сигнализировать о подготовке масштабного удара.