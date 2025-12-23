Новые маршруты импорта газа на Украину не заинтересовали рынок

Запущенные Украиной совместно с соседними странами новые межгосударственные маршруты для импорта природного газа Route 2 и Route 3 не нашли спроса со стороны рынка, сообщает украинский портал ExPro Consulting. Ни одна компания не забронировала предложенные мощности, несмотря на предоставленные скидки.

Маршруты открыты в рамках инициативы «Вертикальный коридор». Регуляторы Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Греции провели совместные процедуры бронирования мощностей для импорта газа.

Для бронирования по Route 2, предназначенного для поставок с греческого терминала Александруполис, а также по Route 3, который планировалось использовать для импорта азербайджанского газа, участникам рынка было предложено в общей сложности 4,89 млн кубометров мощностей в сутки. Однако, несмотря на значительные скидки, предоставленные всеми операторами, ни одна компания не подала заявки на использование этих маршрутов.

Аналогичная ситуация сложилась и с маршрутом Route 1, который был запущен в июле 2025 года и предназначен для импорта газа с греческого терминала Ревитуса. Он также не вызвал интереса у потенциальных участников рынка.

Ранее председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий заявил, что Украина не сможет добиться энергетической независимости в контексте природного газа в ближайшие несколько лет. По его словам, в Киеве хотят, чтобы США наращивали поставки. Глава «Нафтогаза» признал, что собственной добычи природного газа на Украине недостаточно.