На Украине поставили крест на идее газовой независимости Глава «Нафтогаза» признал, что Украина не добьется энергетической независимости

Украина не сможет добиться энергетической независимости в контексте природного газа в ближайшие несколько лет, заявил председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий. По его словам, которые приводит газета New York Post, в Киеве хотят, чтобы США наращивали поставки. Глава «Нафтогаза» признал, что собственной добычи природного газа на Украине недостаточно.

Мы хотим, чтобы они (американские поставки. — NEWS.ru) увеличились. Нашей собственной добычи природного газа недостает, и я не вижу возможности добиться энергетической независимости по природному газу в ближайшие годы, — сказал Корецкий.

Он добавил, что сжиженный природный газ из США сегодня составляет 8% от всех запасов Украины. При этом до возвращения Дональда Трампа на пост президента этот показатель был равен нулю. По словам Корецкого, ради поставок топлива «Нафтогаз» даже готов предоставить американским компаниям собственную инфраструктуру и подземные хранилища.

Ранее в пресс-службе «Нафтогаза» сообщили, что Европейский инвестиционный банк выделит Украине кредит в €300 млн на закупку газа. При этом компания обязалась вложить равнозначную сумму в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.