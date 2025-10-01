Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа «Нафтогаз» получит кредит в €300 млн от европейского банка на закупку газа

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине кредит в €300 млн на закупку газа, сообщила пресс-служба «Нафтогаза». При этом компания обязалась вложить равнозначную сумму в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

Договор подписали председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий в присутствии министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Примечательно, что за прошлый отопительный сезон Украина выкачала из своих хранилищ практически весь газ. В том числе, технический, который необходим для поддержания давления в трубе.

В августе текущего года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и украинский «Нафтогаз» заключили договор о предоставлении последнему кредита в размере €500 млн. Рекордный заем требуется для закупки газа на зиму, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

До этого депутат Верховной рады Сергей Нагорняк пожаловался, что Украина лишилась половины мощностей по добыче природного газа. Теперь страна вынуждена восполнять острый внутренний дефицит за счет импорта, констатировал парламентарий. Восстановление разрушенных мощностей, по оценке нардепа, потребует несколько лет и инвестиций в миллиарды долларов.







