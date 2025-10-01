Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 22:13

Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа

«Нафтогаз» получит кредит в €300 млн от европейского банка на закупку газа

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине кредит в €300 млн на закупку газа, сообщила пресс-служба «Нафтогаза». При этом компания обязалась вложить равнозначную сумму в проекты по возобновляемой энергетике и декарбонизации.

Договор подписали председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий в присутствии министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева и еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос. Примечательно, что за прошлый отопительный сезон Украина выкачала из своих хранилищ практически весь газ. В том числе, технический, который необходим для поддержания давления в трубе.

В августе текущего года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и украинский «Нафтогаз» заключили договор о предоставлении последнему кредита в размере €500 млн. Рекордный заем требуется для закупки газа на зиму, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

До этого депутат Верховной рады Сергей Нагорняк пожаловался, что Украина лишилась половины мощностей по добыче природного газа. Теперь страна вынуждена восполнять острый внутренний дефицит за счет импорта, констатировал парламентарий. Восстановление разрушенных мощностей, по оценке нардепа, потребует несколько лет и инвестиций в миллиарды долларов.




Украина
Нафтогаз
Европа
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.