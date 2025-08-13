«Нафтогазу» выделят рекордный кредит для покупки топлива на зиму ЕБРР даст рекордный кредит «Нафтогазу» в размере €500 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и украинский «Нафтогаз» заключили договор о предоставлении последнему кредита в размере €500 млн. Рекордный заем требуется для закупки газа на зиму, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Но самое важное — впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС без государственной гарантии Украины, — подчеркнула чиновница.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Нагорняк пожаловался, что Украина лишилась половины мощностей по добыче природного газа. Теперь страна вынуждена восполнять острый внутренний дефицит за счет импорта, констатировал парламентарий. Восстановление разрушенных мощностей, по оценке нардепа, потребует несколько лет и инвестиций в миллиарды долларов.

При этом депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявлял о поражении Киева в вопросе поставок газа. Украина покупает российский газ, который поступает в Европу через трубопровод «Турецкий поток», пояснил он. Действует принцип замещения, но Киев точно не знает, какой газ покупает де-факто, подчеркнул депутат.