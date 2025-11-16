Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 18:05

Украинский «Нафтогаз» подписал с греческой DEPA один документ

Греческая DEPA и украинский «Нафтогаз» подписали письмо о газовых поставках

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS/Global Look Press
Греческая компания DEPA и украинский «Нафтогаз» подписали письмо о намерениях по газовым поставкам, следует из трансляции, которая велась на YouTube-канале DRM News. Церемония подписания документа прошла с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

В мероприятии также участвовал посол Соединенных Штатов в Греции Кимберли Гилфойл. Подписи под документом поставили генеральный директор DEPA Константинос Ксифарас и глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили о заключении соглашения на поставки сжиженного природного газа из США в объеме от 300 млн кубометров с отсрочкой оплаты через греческих партнеров. Договоренности с польской Orlen и греческой Atlantic-see lng Trade S.A. предполагают применение европейской транспортной инфраструктуры для доставки американского топлива с возможностью продления партнерства до 2050 года.

Кроме того, американское издание The New York Times заявило о потере украинским «Нафтогазом» 60% производственных мощностей. По информации издания, сложившаяся ситуация создаст серьезные трудности в ходе будущего отопительного периода.

