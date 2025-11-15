Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 19:14

На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину

«Нафтогаз» потерял 60% мощностей накануне отопительного сезона

Здание «Нафтогаза» Здание «Нафтогаза» Фото: Стрингер/РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» потерял 60% производственных мощностей, сообщает The New York Times. По данным газеты, текущее состояние создаст проблемы во время предстоящего отопительного сезона.

Некоторые города столкнулись с временной нехваткой газа, и эксперты предупреждают, что если атаки продолжатся, миллионам людей будет трудно поддерживать тепло в своих домах, — уточнили обозреватели.

Как пишет NYT, в данной ситуации Украина не может перейти на электрообогреватели из-за перегруженности энергосистем. Это проявляется в регулярных многочасовых отключениях электроэнергии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о «перезагрузке» ключевых государственных энергетических компаний, включая полную проверку их финансовой деятельности и обновление состава правления. Эти меры были согласованы с премьер-министром Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым.

До этого в Черниговской области произошло массовое отключение электроэнергии после повреждения важного энергообъекта в Нежинском районе. По данным компании «Черниговоблэнерго», обесточена значительная часть региона вместе с населенными пунктами.

