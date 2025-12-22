ВСУ стали на шаг ближе к энергетическому коллапсу из-за ударов ВС России

Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым для нужд ВСУ, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Удары по вражеским целям наносились оперативно-тактической авиацией, а также ударными дронами, ракетами и артиллерией.

Нанесено поражение объектам энергетики, портовой и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также штабам и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что с 15 по 21 декабря российские военные освободили пять населенных пунктов. Два из них находятся в Днепропетровской области, по одному — в Харьковской и Сумской областях, а также в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, в пресс-службе военного ведомства заявили, что расчеты ударных дронов группировки «Центр» нанесли точечные удары по позициям ВСУ в ДНР. В результате операции в Димитрове была ликвидирована окруженная пехота и огневые средства противника.