Маньяк-аниматор из России сделал жуткое признание в других убийствах на Гоа SHOT: зарезавший свою знакомую на Гоа россиянин мог убить еще четверых девушек

Подозреваемый в убийстве своей подруги на Гоа россиянин по имени Алексей мог убить еще четверых девушек во время наркотического помешательства, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, в настоящее время уже подтверждены две жертвы, которым он перерезал горло. На допросе фигурант во всем признался.

В материале сказано, что первое убийство было совершено 14 января, второе — в пятницу, 16 января. После этого его поймали полицейские. Все это время мужчина вел себя неадекватно.

По предварительной информации, 14 января Алексей ворвался в съемную квартиру первой жертвы в Морджиме. Он избил девушку, порезал в нескольких местах и перерезал ей горло. Тело жертвы нашли около двери в ванную. На допросе Алексей сознался в ее убийстве, так как полиция указала, что оно по почерку совпадало с тем, что произошло 16 января.

Россияне, проживающие на Гоа, считают, что одной из жертв Алексея была местная девушка по имени Мридула. По их словам, он якобы убил ее в собственном доме, но официального подтверждения еще нет. Правоохранители пытаются выяснить, где именно тела остальных жертв и говорит ли он правду.

Ранее стало известно, что Алексей не оказывал сопротивления при задержании. Полиция, прибывшая на вызов от соседей, нашла его в квартире. Источник утверждает, что подозреваемый уже находится в индийской тюрьме, где ожидает предъявления официальных обвинений по местному законодательству.