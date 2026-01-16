Власти Украины скрывают реальные последствия ударов российским комплексом «Орешник» из-за снайперской точности поражения энергосистемы, заявил военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru. По его словам, Киев погружен во мрак по личному приказу украинского президента Владимира Зеленского, поскольку у страны нет мощности даже для уличного освещения, а температура в домах опустилась до -2 градусов.

Киев погружен во мрак по личному приказу Зеленского в силу того, что им не хватает мощности даже для освещения улиц. И температура во многих домах сейчас уже -2 градуса. В этой связи ясно, что энергосистема Украины выведена из строя точными ударами. Не показывают они этого, потому что нет сопутствующих разрушений. Точность удара была снайперская, разрушается именно энергосистема, — сказал он.

Артамонов заявил, что такие удары «отрезвляют» население, заставляя осознать невозможность жизни при действующей власти. Он также отметил, что система ПВО Украины не функционирует, а смена министра обороны и правительства не решает системных проблем, поскольку слова Зеленского, по мнению эксперта, являются «сплошной ложью».

Как говорится, когда голодно и холодно, это воспринимается гораздо быстрее, чем когда тепло и все в порядке. Система ПВО у них не работает, соответственно, люди поняли, что слова Зеленского — сплошная ложь, и смена караула в правительстве, включая назначение нового министра обороны, ничего не решает, — отметил он.

Ранее военный аналитик и бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что успешное применение ракетного комплекса «Орешник» закрепило за Москвой статус доминирующей силы в глобальном противостоянии с Западом. Он констатировал, что наличие такого оружия делает российскую систему стратегического сдерживания неуязвимой и ставит точку в текущем этапе гонки вооружений.