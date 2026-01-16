Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 10:39

В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений

Экс-разведчик США Риттер: «Орешник» помог России победить в гонке вооружений

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Орешник» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Военный аналитик и бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что успешное применение ракетного комплекса «Орешник» закрепило за Москвой статус доминирующей силы в глобальном противостоянии с Западом. В интервью YouTube-каналу Эндрю Наполитано он констатировал, что наличие такого оружия делает российскую систему стратегического сдерживания неуязвимой и ставит точку в текущем этапе гонки вооружений.

Риттер уверен, что ввод «Орешника» в строй кардинально меняет правила игры в вопросах безопасности Европы и Соединенных Штатов. Он отметил, что Москва не просто демонстрирует силу, а диктует условия новой реальности, в которой западные военные доктрины оказываются устаревшими.

Все кончено. Мы находимся в разгаре новой гонки вооружений, где Россия обладает всеми преимуществами. У России более современное ядерное вооружение. У России лучшая военная доктрина, — констатировал эксперт.

По словам Риттера, запуск второй ракеты подтвердил, что «Орешник» стал неотъемлемой и боеготовой частью ядерного щита страны. Это технологическое превосходство лишает оппонентов Москвы шансов на успешное давление или военный шантаж.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа нуждается в вооружении, способном конкурировать с ракетным комплексом «Орешник». По его мнению, это оружие необходимо для обеспечения надежной обороны Евросоюза.

