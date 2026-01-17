Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 07:44

Раскрыта схема мошенников с «мертвыми душами»

Мошенники начали выманивать деньги через взломанные страницы друзей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали взламывать аккаунты предпочтительно пожилых и неактивных в Сети пользователей в соцсетях и оформлять их как страницы якобы умерших людей для последующей организации денежных сборов, сообщают в Центре цифровой экспертизы Роскачества. По данным ведомства, потенциальная жертва, получив ссылку на сбор средств, заходит в соцсети и видит информацию о якобы смерти знакомого.

В социальных сетях активизировалась новая схема мошенничества, при которой преступники взламывают аккаунты пользователей и оформляют их как страницы умерших людей. Цель — вызвать сочувствие и получить переводы от друзей и знакомых «покойного», — сказано в сообщении.

До этого зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что из-за ограничений на звонки внутри мессенджеров мошенники начали применять новую тактику — обратные звонки. Злоумышленники, используя правдоподобные сценарии, отправляют жертвам сообщения, в которых просят перезвонить для уточнения информации.

Ранее сообщалось, что аферисты стали использовать детские творческие конкурсы и онлайн-голосования для кражи учетных записей пользователей. Они получают доступ к аккаунту через фишинговую рассылку или утечку данных. Затем злоумышленники рассылают сообщения от имени владельца аккаунта его контактам, призывая поддержать ребенка в конкурсе.

