19 декабря 2025 в 01:53

МВД раскрыло, как распознать атаки цифровых мошенников

МВД РФ: мошенников можно распознать по давлению в связи со срочностью или тайной

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Телефонные мошенники используют типичные схемы для обмана граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф. В ведомстве отметили, что, несмотря на множество уловок, большинство атак развивается по одному и тому же сценарию, основанному на психологическом давлении.

В первую очередь граждане должны обратить внимание на вынуждение самостоятельно перезвонить по указанному номеру. Часто это делается под предлогом взлома аккаунта на портале госуслуг.

Вынуждают человека самостоятельно связаться с ними. Например, присылают смс: «Ваш аккаунт на „Госуслугах“ взломан, срочно перезвоните»… — указано в сообщении.

Далее следует представление злоумышленников в качестве сотрудников официальных структур — банков, полиции или спецслужб. При этом они могут демонстрировать поддельные удостоверения и даже вести разговор по видеосвязи, сидя в стилизованном под кабинет помещении.

Часто аферисты используют логотипы организаций, готовы разговаривать по видеосвязи «из кабинета», показывают фейковые удостоверения. Давят на срочность или тайну: «Ваши деньги нужно срочно выводить на безопасный счет!», «Никому не рассказывайте, за вами следят» и так далее».

Третий краеугольный камень схемы — создание ощущения чрезвычайной срочности или необходимости хранить секрет. После этого мошенники переходят к запросу личных данных, кодов из SMS или переходу по фишинговым ссылкам.

Финал атаки — прямая манипуляция с угрозами потери денег или уголовного преследования, чтобы заставить жертву перевести средства. В МВД напоминают, что настоящие сотрудники госорганов или банков никогда не запрашивают коды из SMS и не требуют срочных переводов, а любые подозрительные контакты нужно прерывать и перепроверять информацию через официальные каналы связи.

Ранее сообщалось, что в Москве 43-летняя госслужащая по имени Наталья потеряла почти 8 млн рублей после общения с «бизнесменом» Павлом на сайте знакомств. Мужчина говорил, что живет за границей и зарабатывает на инвестициях в драгоценные металлы, а позже пообещал жертве безбедную жизнь.

