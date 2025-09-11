Россиян предупредили о мошенниках, убеждающих покупать дорогие телефоны

Мошенники могут представляться юристами и убеждать россиян покупать дорогие смартфоны, сообщили РИА Новости в МВД РФ. По одной из схем аферисты звонят жертве и предупреждают о якобы денежных переводах на Украину с ее аккаунта.

После этого с человеком связывается другой мошенник, представляющийся юристом и убеждающий купить телефон. Жертву направляют на какой-нибудь адрес, где ей должны передать деньги и ценные бумаги.

Ранее стало известно, что в последнее время мошенники все чаще пользуются внутренними чатами в приложениях с диалогами, чтобы обманывать жертв. Уточняется, что злоумышленники делают это через сервисы объявлений, доставки и онлайн-банков. Их цель — код из СМС, позволяющий войти в личный кабинет и списать деньги с карты.

До этого сообщалось, что мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками госорганов, чтобы украсть деньги. Они звонят жертвам, выдавая себя за продавцов или сотрудников «Почты России» и популярных интернет-магазинов, и спрашивают пароль из СМС. Сообщив его, человек может быстро понять, что это был код доступа к «Госуслугам» или другой важной организации.