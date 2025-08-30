Мошенники придумали еще один изощренный способ обмана россиян

Мошенники начали использовать новый предлог для обмана россиян и хищения денежных средств, входя в доверие под видом проведения профилактической работы, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД. По данным ведомства, злоумышленники начали активно использовать призывы к гражданам не передавать пароли и данные карты третьим лицам и не переходить по незнакомым ссылкам.

В связи с увеличением роли дистанционного обслуживания с помощью сервиса «Госуслуги», а также расширением его технических возможностей, мошенники стали активно использовать данную тематику. Они также эксплуатируют постоянную профилактическую информацию, такую как «не передавайте пароли и данные карты третьим лицам, не переходите по незнакомым ссылкам», — сказали в МВД.

Потенциальным жертвам мошенников звонят преступники, которые представляются операторами цветочных магазинов. Они просят подтвердить заказ, сообщив пароль из СМС. Также злоумышленники могут представляться сотрудниками «Почты России» и популярных интернет-магазинов. Сообщив пароль, жертва может быстро понять, что это был код доступа к «Госуслугам» или другой важной организации. Как пояснили в МВД, в любом случае мошенники вскоре перезванивают и представляются сотрудниками государственных органов. Они сообщают, что кто-то пытается завладеть деньгами жертвы. Далее злоумышленники заявляют, что деньги были переведены террористам на Украину. Они утверждают, что единственный способ разрешить ситуацию — это помочь Федеральной службе безопасности задержать соучастников преступления. Уже для этого нужно перевести деньги «соучастнику».

Ранее стало известно, что ущерб от IT-преступлений в России за первые семь месяцев 2025 года составил 119,6 млрд рублей. Этот показатель на 16% превышает данные аналогичного периода прошлого года. При этом количество зарегистрированных преступлений в данной сфере сократилось на 2,3%.

Эксперт по кибербезопасности Сергей Рысин говорил, что современные киберпреступники обладают способностью взломать практически любую компанию. В связи с этим он рекомендовал регулярно менять пароли от электронной почты — не реже одного раза в полгода.